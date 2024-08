Nuove personalizzazioni di testo per i post su Instagram: ecco tutte le novità

Instagram è attualmente tra le piattaforme social più usate al mondo, e per tenere il passo dei rivali si rinnova continuamente. Proprio in questo contesto, apprendiamo che Instagram ha appena annunciato nuove personalizzazioni con gli strumenti di testo per i suoi post. L'annuncio appena condiviso da Instagram elenca una serie di novità che riguardano tutte la possibilità di personalizzare ulteriormente i post degli utenti sulla piattaforma. Andiamo a vederle insieme.

Ecco le nuove personalizzazioni per i post su Instagram

Tramite un annuncio sul suo blog ufficiale, Instagram ci mostra quali sono le novità che riguardano le nuove personalizzazioni per i post sulla piattaforma. Vediamo subito quali sono le novità per la personalizzazione dei post: Nuovi caratteri , animazioni del testo ed effetti in Reels e Storie

, del testo ed in Reels e Storie Possibilità di aggiungere testo e adesivi a foto e caroselli

a foto e caroselli Aumento della capacità dei caroselli, che ora possono includere fino a 20 foto e video in un singolo post. Questa novità è già disponibile da qualche settimana, ne abbiamo parlato in precedenza. Come elencato sopra, il nuovo strumento di testo per la personalizzazione dei post permetterà agli utenti di aggiungere qualsiasi tipo di contenuto testuale alle foto in fase di condivisione sul social. Come vedete dall'immagine in basso, basterà selezionare l'icona per l'aggiunta del testo per accedere allo strumento.

Quest'ultimo prevede la possibilità di scrivere del testo in diversi stili e dimensioni. Sarà possibile anche aggiungere un'animazione al testo apposto all'immagine. Oltre a questo, arriva la possibilità di aggiungere sticker alle immagini in fase di pubblicazione, e anche di sovrapporre diverse immagini sulla stessa. Come vedete dall'immagine in basso, sarà possibile scegliere un contorno di forma variabile (rettangolo, quadrato, cerchio, cuore o stella) per la foto sovrapposta. Le novità che abbiamo appena visto dovrebbero essere già in fase di distribuzione per gli utenti di Instagram. Ipotizziamo che si tratti di una distribuzione via server, e pertanto non sarà necessario attendere un aggiornamento dell'app di Instagram.

