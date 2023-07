Instagram attacca Twitter nella sua ora più buia: la sfida Zuck vs Musk a colpi di social

L'instabilità e l'imprevedibilità di Twitter sotto la guida di Elon Musk sono state la spinta finale per il lancio di Threads , l'app "powered by Instagram " che mira a sfidare il social network dei cinguettii ; parola di Adam Mosseri , già capo di Instagram, e fidato consigliere di Zuckerberg .

Cosa vuole essere

Meta spera infatti che decine di milioni di persone provino Threads entro pochi giorni dal lancio, e per ora le cose stanno andando bene, con 10 milioni di utenti dopo sole 7 ore, ma lo scopo non è quello di far fuori Twitter, né quello di superare il miliardo di utenti come con Instagram; Mosseri spera invece che Threads diventi " culturalmente rilevante ", ancor più che ultra-popolare.

Threads è un social network pensato per le conversazioni pubbliche , esattamente come Twitter, ma è anche " un'impresa rischiosa ", perché non è mai facile scalzare qualcuno da una posizione pre-costituita per lungo tempo; ma non è nemmeno quello lo scopo di Threads.

Cos'è Threads

E sempre in tema di un ipotetico futuro, Meta pensa anche ad ActivityPub , un protocollo per social media decentralizzati (lo stesso usato da Mastodon ). Una volta che il supporto sarà attivato, gli utenti Threads potranno interagire con quelli Mastodon (e non solo), e con tutti i client che supportano ActivityPub.

Inoltre, e non è una cosa da poco, al momento non ci sono funzioni a pagamento né pubblicità . Potranno arrivare, prima o poi, soprattutto se l'app avrà davvero successo, ma per adesso siamo ancora in luna di miele.

Ovviamente potete ripostare i contenuti altrui commentandoli, o rispondere direttamente al thread sorgente, mentre la lunghezza è limitata a 500 caratteri , oltre a poter aggiungere foto o video (questi ultimi fino a 5 minuti di durata al massimo). E sempre in tema di ovvietà, i post di Threads possono diventare in un clic storie o post veri e propri su Instagram.

All'atto pratico, ora come ora, Threads è davvero molto simile a Twitter. Il feed principale è composto dai post degli utenti seguiti (chiamati per l'appunto thread), assieme agli account raccomandati dallo stesso algoritmo di Instagram (speriamo opportunamente ritarato). E proprio tramite l'account di quest'ultima app è possibile loggarsi su Threads, senza quindi dover creare una nuova utenza. Non c'è però un feed di soli account seguiti, come su TikTok per capirsi.

E in Europa?

Threads è disponibile da oggi in 100 paesi a livello globale, esclusa l'Europa (il sito ufficiale è in pratica solo una landing page). La motivazione addotta da Mosseri è semplice quanto vaga: "la complessità di adeguarsi ad alcune leggi che entreranno in vigore il prossimo anno". Il riferimento è al Digital Markets Act, che tanti cambiamenti apporterà agli store di applicazioni e in particolare alle aziende così dette "gatekeeper", cioè quelle in possesso di tanti dati personali degli utenti, come Meta.

Ciò che "ci protegge" insomma, per il momento ci tiene anche lontani dalle ultime novità di Meta. Ma in attesa che Zuck e Musk si scontrino davvero al Colosseo, è comunque possibile usare Threads anche in Italia, seppure in via ufficiosa e con possibili disagi, tramite l'apk per Android. Ma di questo riparleremo a breve.