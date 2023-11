Organizzare i vostri giochi sul PC è ora molto più facile: ecco perché

Questo aggiornamento vi consentirà di impostare un disco predefinito, oppure di scegliere dove installare il gioco singolarmente, in modo da poter decidere al volo il punto di installazione tramite un comodo menu a tendina.

Anche se impostate una posizione predefinita, a ogni installazione il Microsoft Store vi ricorderà dove salverete il titolo in modo da non perdere mai il polso della situazione.

Ma questa non è l'unica novità. In risposta ai vari commenti entusiastici al suo post di qualche giorno fa, lo sviluppatore ha affermato come l'aggiornamento porti diversi altri miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda i giochi MSIXVC (Microsoft Installer for Xbox Virtual Console).