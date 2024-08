Boom di installazioni per l'app della carta d'identità elettronica: cosa significa

Il processo di digitalizzazione che si sta portando avanti in Italia passa chiaramente anche dalla trasformazione di tutti i documenti personali in digitale. Questo è il caso dei documenti d'identità, con l'app per la carta d'identità elettronica che fa registrare un boom di installazioni.

Gli ultimi dati raccolti in merito dalla diffusione di CieID, il nome dell'app per la carta d'identità elettronica, lasciano ipotizzare che sempre più italiani stanno adottando il nuovo documento.