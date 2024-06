Fujifilm allarga la famiglia Instax: ecco Instax WIDE 400 e la rinnovata Instax mini LiPlay 2-in-1

Instax Wide 400

Erede del modello WIDE 300 lanciato nel 2014, la nuova Instax WIDE 400 viene proposta come una versatile fotocamera istantanea (compatibile con pellicole in formato Instax WIDE), adatta anche a foto di gruppo e paesaggi. Questo è possibile grazie all'obiettivo grandangolare, all'apposita modalità Paesaggio per catturare scenari distanti oltre 3 metri e all'accessorio in dotazione per scegliere l'angolazione di scatto (due opzioni di altezza disponibili). La fotocamera è dotata inoltre di un timer automatico (fino a 10 secondi), utile nelle foto di gruppo. Infine, la Instax WIDE 400 include una lente ulteriore per scattare foto ad una distanza di 40 cm.