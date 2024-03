Potete integrare Google Foto con l'app Galleria su OnePlus, Xiaomi e OPPO: ecco come

Arrivano delle grosse novità per coloro che non riescono proprio a rinunciare alle comodità di Google Foto sul loro smartphone Xiaomi, OnePlus, OPPO o Realme. Arriva infatti il supporto ufficiale a Google Foto da parte delle app Galleria che troviamo sui dispositivi delle aziende cinesi appena citate.

Il supporto del quale parliamo prevede la totale integrazione nelle app Galleria stock di OnePlus, Xiaomi, OPPO e Realme. Quando parliamo di integrazione, intendiamo la possibilità di visualizzare e sincronizzare tutti i contenuti nella libreria di Google Foto nelle app Galleria stock, e viceversa.

La novità arriva quasi contemporaneamente su OnePlus, Xiaomi, OPPO e Realme. Questa integrazione prevede la sincronizzazione in entrambi i sensi, e supporto anche la sincronizzazione automatica delle immagini modificate attraverso una delle due app. Si rivelerà molto utile, visto che sono tanti gli utenti Xiaomi, OPPO, OnePlus e Realme che non possono rinunciare alle funzionalità delle app Galleria stock per le possibilità di personalizzazione, e nemmeno a Google Foto per la comodità e la sicurezza del salvataggio in cloud.