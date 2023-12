Intel dà il via all’era dell’AI PC: ecco i nuovi processori Core Ultra

Al giorno d'oggi infatti gli utenti ricercano PC con prestazioni elevate , capaci di sfruttare appieno le funzioni dell'IA (sempre più presente in sistemi operativi ed app) ma senza doversi preoccupare della durata della batteria . L'AI PC vuole essere la risposta a queste esigenze, grazie alla capacità di accelerazione tramite IA dedicata nell'architettura di CPU, GPU ed NPU (Neural Processing Unit). L'NPU (denominata Intel AI Boost) è il primo acceleratore AI integrato in un chip di Intel capace di consentire un nuovo livello di accelerazione AI a basso consumo energetico e con un'efficienza di 2,5 volte maggiore rispetto alla generazione precedente.

Oggi a New York si è tenuto l'evento AI Everywhere di Intel dove l'azienda ha svelato i suoi nuovi processori mobile: gli Intel Core Ultra . Quest'ultima generazione di processori segna l'inizio di una nuova concezione del computer (che prende il nome di AI PC ) con l'obiettivo di soddisfare le attuali esigenze delle persone, sempre più attratte dall' Intelligenza Artificiale .

Una buona esperienza di utilizzo però passa anche dai software utilizzati. Infatti il programma Intel AI PC Acceleration prevede una collaborazione a stretto contatto con oltre 100 società di software (ISV) che porteranno sul mercato dei PC diverse centinaia di applicazioni potenziate dall'intelligenza artificiale, con ottimizzazioni esclusive per i Core Ultra. Si parla soprattutto di applicazioni per creativi, infatti l'azienda dichiara che i creatori di contenuti che lavorano in Adobe Premier Pro godranno di prestazioni migliori del 40% rispetto alla concorrenza.

Questo processore è il primo basato sulla tecnologia Intel 4 e rappresenta per l'azienda il più grande cambiamento di architettura degli ultimi 40 anni. Core Ultra utilizza la tecnologia di packaging avanzata Foveros 3D, che consente alle proprietà intellettuali avanzate (IP) di uniformarsi a processi avanzati di ottimizzazione di prestazioni e capacità.

La nuova architettura dei Performance-core (P-core) porta un miglioramento nelle istruzioni per ciclo (IPC). Inoltre, i nuovi Efficient-core (E-core) ed Efficient-core Low Power a basso consumo (LP E-core) forniscono prestazioni scalabili e multi-thread fino all'11% superiori rispetto alla concorrenza con una capacitaà di calcolo della CPU ai vertici per i PC ultrasottili.