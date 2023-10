Intel Arc A580 ufficiale: non chiamatela gamma media

Stiamo parlando della nuova GPU Intel Arc A580 , la quale formalmente si posiziona nella fascia media del mercato, almeno in termini di prezzi di lancio. La nuova Arc A580 condivide molto con la A750 che già conosciamo.

Intel è un nome di spicco in tutto il settore informatico, soprattutto quando si parla di componenti hardware quali processori e GPU. E proprio in questo contesto l'azienda ha annunciato ufficialmente un nuovo prodotto .

Si tratta di una GPU pensata per giocatori e creator, in grado di offrire prestazioni di gioco avanzate con impostazioni di qualità video elevata a risoluzione 1080p. Tra gli aspetti interessanti della nuova GPU troviamo il supporto alle tecnologie Intel Xe Super Sampling (XeSS) potenziato dall'intelligenza artificiale e ray tracing con accelerazione hardware.

A livello tecnico troviamo le seguenti specifiche: 24 core Xe, frequenza del clock fino a 1,7 GHz, 512 GB al secondo in termini di banda, 8 GB in GDDR6, e il supporto fino a 16 PCI Express 4.0.

Le nuove Arc A580 di Intel arrivano attraverso le implementazioni di ASRock, GUNNIR e Sparkle a partire da 179 dollari per il mercato staunitense. Ancora non abbiamo il prezzo ufficiale per quanto riguarda il mercato italiano.