Intel è già pronta per la prossima generazione di schede video, e punta in alto con un modello di fascia alta

La scheda includerà anche tecnologie di rendering Al di nuova generazione e offrirà un migliore supporto Deep Link per carichi di lavoro GPU, e a quanto pare sarà presentata in due varianti: BMG-G10 e BMG-G21 .

In primo luogo, una delle diapositive trapelate ha rivelato come le nuove GPU avranno un nuovo tipo di memoria, possibilmente GDDR6X. Si dice anche che questa architettura presenti un ray tracing ottimizzato e alcuni miglioramenti della microarchitettura , chiamata Xe2-HPG contro l'architettura Xe-HPG delle attuali Alchemist.

Il 2024 si preannuncia un anno caldissimo per Intel , che ha svelato i suoi piani durante un evento in Giappone, tra cui i processori di 14esima generazione e, soprattutto, le prossime GPU Battlemage (sapete come aggiornare i driver della scheda video ?).

Come si vede dalla diapositiva, se l'anno prossimo arriveranno le nuove Battlemage basate su architettura Xe2-HPG, in futuro (le date non sono state specificate), possiamo attenderci le GPU serie Celestial, basate su architettura Ce3-HPG e probabilmente nodo di processo N3, mentre più avanti ancora i piani sono di lanciare le Drud, basate su architettura Xe Next architecture.

Tornando alle Battlemage, stando ai rumor la BMG-G10, la versione di punta, avrà una potenza nominale fino a 225 watt, mentre BMG-G21 avrà una potenza nominale fino a 150 watt.

Inoltre, sempre stando alle anticipazioni, sembra che il modello di fascia più alta BMG-G10 utilizzerà un nodo di processo più avanzato, che a quanto sembra dovrebbe consentire di aumentare i core nel die. Questo permetterà di arrivare a 56 core Xe (quasi il doppio dei core dell'ACM-G10, che offre 32 Xe-Core.), oltre a 16GB di memoria video GDDR6X a 256 bit.

I prezzi non sono stati condivisi, ma la speranza degli appassionati è che Intel presenti un prodotto di qualità continuando con la sua politica di costi "contenuti" che dovrebbe consentire di fare breccia in un mercato che vede i prezzi delle GPU in continuo aumento.