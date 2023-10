Intel Core 14a gen ufficiali: un piccolo "Refresh" per riprendersi lo scettro del gaming

Sono ufficiali i nuovi processori Intel Core di 14a generazione, quelli della famiglia Raptor Lake Refresh. Il nome di questa nuova linea di chip per PC desktop svela già molto: si tratta di un aggiornamento ("refresh") della precedente generazione, con cambiamenti importanti solo per il modello di mezzo Intel Core i7-14700K. In questo articolo trovate tutte le informazioni per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il confronto tra i processori e il prezzo di ciascun chip.

Caratteristiche Tecniche

La gamma Intel Raptor Lake Refresh di 14a generazione propone la stessa architettura delle due generazioni precedenti, sempre basata su processo produttivo Intel 7 (10 nm), socket LGA 1700 e design leggermente allungato in verticale. La struttura interna è ancora una volta ibrida, cioè composta da due tipi di core: i P-core (Performance) e gli E-core (Efficiency), in quantità variabile a seconda del chip. I modelli annunciati sinora sono 6, vale a dire i classici tre Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K e Core i9-14900K più le rispettive versioni KF (senza grafica integrata).

La novità che riguarda tutti è il supporto alla memoria RAM, che su questa generazione di processori arriva fino a ben 192 GB. Sono compatibili sia le memorie DDR4 che le più recenti DDR5, ma questo dipende anche dalla scheda madre scelta. Nessuna rivoluzione per quanto riguarda i5-14600K e i9-14900K, che mantengono le stesse caratteristiche dei modelli di serie 13000: stesso numero di core, stessa quantità di cache, stesso TDP. Solo le frequenze Turbo sono leggermente più alte, arrivano fino a 5,3 GHz su i5 e fino a 6 GHz su i9. Qualche innovazione in più l'ha subita invece il Core i7-14700K, che ha 4 E-core in più rispetto al i7-13700K. Ciò significa che questo chip monta 20 core totali (8 P + 12 E) e ha anche più memoria cache (33 MB L3 e 28 MB L2).

Sono ovviamente supportate nativamente tutte le tecnologie più recenti, a cominciare dalle connettività Wi-Fi 7 e Thunderbolt 5 (in arrivo). In più, anche per gli amanti dell'overclok ci sono tutti gli strumenti necessari, come il supporto per le memorie DDR5 con frequenze oltre gli 8.000 MHz e la nuova Intel Dynamic Tuning Technology, che permette di ottimizzare le prestazioni gaming. Con il nuovo aggiornamento della suite software Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU) è ancora più semplice ottenere prestazioni di altissimo livello. Con l'AI Assistant integrato, anche gli utenti meno esperti possono fare overclock senza troppi rischi per il sistema. Detto tutto questo, le prestazioni attese per la nuova gamma Intel Raptor Lake Refresh non sono certo spaziali. Rispetto alla generazione precedente, si prevede un miglioramento consistente per il Core i7-14700K (fino al 15% di prestazioni in più), mentre per gli altri due modelli le percentuali dovrebbero essere più basse.

i9-14900K i7-14700K i5-14600K Lancio

Q4 2023 Q4 2023 Q4 2023 Architettura Raptor Lake Refresh Raptor Lake Refresh Raptor Lake Refresh Processo produttivo Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) Socket

LGA1700 LGA1700 LGA1700 Chipset

Intel 600 e 700 Intel 600 e 700 Intel 600 e 700 Core 24 (8 P + 16 E) 20 (8 P + 12 E) 14 (6 P + 8 E) Thread 32 28 20 Base Frequency 3,2 GHz (P) / 2,4 GHz (E) 3,4 GHz (P) / 2,5 GHz (E) 3,5 GHz (P) / 2,6 GHz (E) Turbo Frequency

5,6 GHz (P) / 4,4 GHz (E) 5,5 GHz (P) / 4,3 GHz (E) 5,3 GHz (P) / 4,0 GHz (E) Turbo Boost Max Frequency

5,8 GHz 5,6 GHz / Thermal Velocity Boost Frequency 6,0 GHz / / Intel Smart Cache (L3)

36 MB 33 MB 24 MB Cache L2 totale

32 MB 28 MB 20 MB TDP base 125 W 125 W 125 W TDP Max Turbo

253 W 253 W 181 W Grafica integrata

Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Supporto RAM

DDR5 5600 / DDR4 3200 DDR5 5600 / DDR4 3200 DDR5 5600 / DDR4 3200 Massima capacità RAM

192 GB 192 GB 192 GB Linee PCIe totali

20 20 20 Moltiplicatore Sbloccato Sbloccato Sbloccato Prezzo

589$ 409$ 319$

Intel Core i9-14900K

Processo produttivo : Intel 7 (10 nm)

: Intel 7 (10 nm) Architettura : Raptor Lake Refresh

: Raptor Lake Refresh Struttura : 24 core (8 P-core, 16 E-core) e 32 thread

: 24 core (8 P-core, 16 E-core) e 32 thread Frequenza Base : 3,2 GHz (P-core) / 2,4 GHz (E-core)

: 3,2 GHz (P-core) / 2,4 GHz (E-core) Frequenza Turbo : fino a 5,6 GHz (P-core) / fino a 4,4 GHz (E-core)

: fino a 5,6 GHz (P-core) / fino a 4,4 GHz (E-core) Frequenza Turbo Boost Max : fino a 5,8 GHz

: fino a 5,8 GHz Frequenza Thermal Velocity Boost : fino a 6,0 GHz

: fino a 6,0 GHz Cache L2 : 32 MB

: 32 MB Cache L3 : 36 MB

: 36 MB TDP Base : 125 W

: 125 W TDP Turbo : 253 W

: 253 W Memorie supportate : DDR5 5600 / DDR4 3200

: DDR5 5600 / DDR4 3200 Memoria massima : 192 GB

: 192 GB Grafica integrata: Intel UHD Graphics 770

Il nuovo Intel Core i9-14900K arriva sul mercato per prendersi sin da subito lo scettro di miglior processore da gaming del mondo. Già il modello dello scorso anno, il tanto celebrato Intel Core i9 13900K, aveva dimostrato di avere tanti cavalli nel motore, dunque questo nuovo i9 in versione aggiornata ha le carte in regola per battere tutti. Come già accennato in precedenza, tra i due chip Intel di 14a e 13a generazione ci sono pochissime differenze. L'unica vera novità è che nel nuovo modello la frequenza Thermal Velocity Boost arriva fino a ben 6 GHz, mentre rimangono invariati gli altri aspetti principali. Se a livello di performance non dobbiamo attenderci miglioramenti strabilianti rispetto alla generazione precedente, il confronto con i migliori chip di casa AMD potrebbe essere più interessante. Secondo i dati dichiarati da Intel, il nuovo i9-14900K sarebbe più veloce fino al 23% in gaming rispetto al top gamma AMD Ryzen 9 7950X3D. Ovviamente l'incremento di prestazioni varia molto da gioco a gioco, ma tra quelli che sembrano godere di più del nuovo processore Intel ci sono titoli importanti come Starfield e Metro Exodus. Vedremo sul campo le prestazioni di Intel Core i9-14900K nella nostra recensione completa. Intanto, nelle diapositive incluse nella galleria a seguire trovate tutti i test realizzati da Intel e i confronti con i processori AMD.

Prezzi e Uscita