Intel Core i7-14700K: i primi benchmark sono meglio di quanto si pensasse

C'è anche un leggero incremento della frequenza , sia per quanto riguarda i P-core (power core), 5,5 GHz rispetto a 5,4 GHz, che per gli E-core, 4,3 GHz contro 4,2 GHz. La CPU offrirà 33 MB di cache L3 (contro 30 MB), mentre le velocità di clock sono 3,4 GHz e fino a 5,6 GHz di boost, un aumento di 200 MHz rispetto ai 13700K.

Da qualche giorno infatti circolano in rete i primi benchmark riguardanti Intel Core i7-14700K in rapporto con l'attuale i7-13700K , ed è una bella sorpresa, con miglioramenti nell'ordine del 20%.

I più scettici si dovranno ricredere. Se infatti le aspettative riguardanti successori dei Raptor Lake non erano elevatissime, la nuova generazione di CPU Intel si sta invece rivelando un più che discreto salto generazionale (sapete come overcloccare una CPU ?).

Arriviamo quindi ai benchmark. L'utente che ha testato la nuova CPU ha utilizzato una scheda DDR4 MSI PRO Z690-A e un dispositivo di raffreddamento AIO da 360 mm con 16 GB di memoria DDR4-4000. Ovviamente, i risultati migliori si sono ottenuti in multi-core, con un aumento delle prestazioni fino al 16,96% per Cinebench R23, del 16,11% per CPU-z MT e del 14,89% per 3DMark CPU Profile MAX.