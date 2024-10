Intel si gioca tutto con i nuovi Core Ultra 200S, ma basteranno per riscattarsi?

Si chiama Intel Core Ultra 200S la nuova serie di processori desktop dell'azienda americana, annunciata ufficialmente oggi dopo mesi di rumor comparsi sul web. Nome in codice: Intel Arrow Lake.

I nuovi modelli per PC fisso hanno molto in comune con la serie di processori per notebook Intel Core Ultra 200V, arrivati poco più di un mese fa. Per entrambe le serie l'intenzione è la stessa: creare processori di nuova generazione (per davvero), con un'architettura inedita e tante novità tecnologiche integrate.

La sfida ai processori AMD Ryzen 9000 è ufficialmente lanciata e, sulla carta, i nuovi Intel potrebbero vincerla in tutti i campi. Vediamo le caratteristiche tecniche e quali modelli saranno disponibili sin dal lancio.