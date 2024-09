Intel Core Ultra 200V ufficiali. La risposta di Intel a Qualcomm e AMD fa paura

Non date mai per spacciata Intel: come Sinner, è sotto pressione che dà il meglio di sé, e se quanto promesso con i nuovi processori Core Ultra 200V "Lunar Lake" si avvererà, saranno problemi per tutti. Con l'avvento dei PC Copilot+, l'IA generativa è infatti diventata ormai un "must" il mondo dei computer: basta vedere l'entusiasmo intorno ai chip Qualcomm Snapdragon X Elite e agli AMD Ryzen AI 300, che hanno messo un po' in ombra Intel. Ma se c'è bisogno di una NPU da almeno 40 TOPS, la casa di Santa Clara provvederà, e offrirà anche molto di più.

Caratteristiche dei nuovi chip: massima efficienza

Intel ha svelato la gamma Lunar Lake, chiamata Core Ultra Serie 2 o Core Ultra 200V. Lunar Lake è progettato principalmente per computer sottili e leggeri, quindi orientati all'efficienza. Da questo punto di vista, la casa di Santa Clara ha introdotto un'architettura con quattro Core-P (performance core) Lion Cove e quattro Core-E (efficiency core) Skymont a bassa potenza (LP-E, Low Power E-Core) su un unico chip. I Core-E a bassa potenza sono su un cluster separato con cache dedicata, ottimizzata per attività a priorità inferiore a potenza ridotta. Questa è un'evoluzione rispetto alle CPU Meteor Lake che sono dotate di 2 core Crestmont LP-E con 2 MB di cache L2 condivisa. Per Lunar Lake, Intel ha raddoppiato il numero di core LP-E a 4 utilizzando l'architettura di nuova generazione che porta importanti aumenti IPC e ha anche aumentato la cache a 4 MB (L2 condiviso). Intel utilizza quindi le sue varie tecniche di gestione dell'alimentazione, tra cui Thread Director, per offrire grandi guadagni di efficienza a bassa potenza utilizzando questa isola a bassa potenza. Rispetto all'X1E80100 di Qualcomm e al Meteor Lake Core Ultra 7 165H, le CPU Lunar Lake offrono un aumento del 7% in termini di prestazioni offrendo un miglioramento fino a 2,29 volte in prestazioni/watt. Lunar Lake richiede quasi la metà della potenza (pacchetto) rispetto a Meteor Lake. Questi guadagni di efficienza non si limitano solo ai core della CPU poiché le CPU Core Ultra 200V Lunar Lake con architettura grafica Xe2 migliorano fino a 2 volte le prestazioni per watt in titoli come Cyberpunk 2077, dove la GPU integrata è più veloce del 44% e richiede il 22% di potenza in meno. Nel complesso, le CPU Lunar Lake utilizzano fino al 50% in meno di potenza rispetto a Meteor Lake e questo mentre hanno 32 GB di memoria LPDDR5X-8533. La potenza include la memoria LP5X, un salto notevole per una generazione.

Cosa significa per l'autonomia

La ricerca di sempre più autonomia è la chiave dei nuovi PC Windows on ARM: con le soluzioni che abbiamo spiegato nel precedente capitolo, Intel ha dato qualche indicazione su cosa aspettarci da un portatile con schermo da 14-16", 1080p e una batteria da 75Whr, testando carichi di lavoro come UL Procyon Office e Microsoft Teams 3x3. Stando ai benchmark, ci si può attendere fino a 14 ore di durata della batteria in UL Pryocon e fino a 9,9 ore di durata della batteria in Teams 3x3. Si tratta di un miglioramento del 39% rispetto a un sistema con AMD Ryzen AI 9 HX 370 e un miglioramento del 47% rispetto a un sistema con chip X1E-78-100 di Qualcomm. Intel ha anche mostrato un altro confronto della durata della batteria utilizzando lo stesso computer con Core Ultra 7 268V e Qualcomm X1E-80-100. I chip Lunar Lake offrono fino a 20,1 ore di durata della batteria in UL Procyon, un miglioramento fino al 9,2%. Un Dell XPS 13 con Lunar Lake fondamentalmente identico al modello attuale per altri aspetti e lo stesso pacco batteria da 55 wattora consente di arrivare fino a 26 ore di streaming Netflix 1080p a 150 nit di luminosità, rispetto alle 18 ore precedenti. Un miglioramento del 44% (la versione Qualcomm dell'XPS 13 arriva fino a 27 ore).

Prestazioni, anche nel gaming, superiori a AMD e a Qualcomm

I nuovi chip Lunar Lake offrono una latenza DRAM ridotta del 40% rispetto a Meteor Lake e una latenza DRAM ridotta del 30% rispetto alle offerte Strix Point di AMD. Questo è fondamentale, in quanto a seconda del lavoro viene data priorità al singolo Core-E, poi agli altri Core-E e successivamente ai Core-P. Intel dichiara che il top Core Ultra 9 288V ottiene un aumento fino al 61% rispetto ai X1E-80-100/X1E-78-100 di Qualcomm in Specrate 2017 (INT), fino al 21% più veloce in Geekbench 6.3 1T e fino al 20% più veloce in Cinebench 2024 1T. L'azienda annuncia anche un miglioramento delle prestazioni di tre volte per thread per le CPU Lunar Lake rispetto alle CPU Meteor Lake, ma è nei giochi che possiamo apprezzare i miglioramenti più sensibili. La nuova architettura GPU Intel Xe2 si preannuncia essere un enorme passo avanti, non solo per il segmento della grafica integrata, ma anche per la grafica discreta che arriverà in seguito sotto forma di "Battlemage" nella gamma Arc. Intel afferma che finalmente supera AMD e sbaraglia Qualcomm con il suo Core Ultra 9 288V, che vanta in media il 68% di frame rate migliori rispetto al Qualcomm X1E-84-100 di fascia alta in un Samsung Galaxy Book4 Edge e frame rate migliori del 16% rispetto al chip AMD HX 370 nell'Asus Zenbook S 16. E questo senza utilizzare l'upscaling XeSS di Intel. Abilitandolo, l'azienda afferma che anche i giochi con ray tracing sono a portata della sua GPU integrata, come 45fps in Cyberpunk 2077, 57fps in Marvel's Spider-Man Remastered e 66fps in Shadow of the Tomb Raider (Intel non ha fornito risoluzioni e impostazioni grafiche). Per quanto riguarda il supporto software, Xe2 sfrutterà oltre 120 giochi.

E l'IA? Con una NPU da 48 TOPS, i nuovi SoC sono la base per i nuovi PC AI

Ovviamente non poteva mancare l'IA. Intel offre il maggior numero di TOP AI con le sue CPU Lunar Lake Core Ultra 200V, che grazie a tre motori IA arrivano a ben 120 TOPS, con gli 80 di AMD e i 45 di Qualcomm. A noi interessano i dati relativi alla NPU, che per consentire ai chip di ottenere la targhetta "PC Copilot+" deve arrivare a 40 TOPS. Nei chip Intel Core Ultra 200V, la NPU arriva a 48 TOPS, che si affiancano ai 67 TOPS della GPU e ai 5 TOPS della CPU. La NPU è infatti importante per gli assistenti AI e i carichi di lavoro per la creazione di contenuti, mentre la GPU è utile per i carichi di lavoro AI nei giochi e per i creatori. In Stable Diffusion, i SoC Core Ultra 200V completano un'esecuzione di 20 iterazioni in 3,89 secondi sulla GPU, mentre i SoC Qualcomm non presentano accelerazione AI tramite la GPU. Confrontando l'NPU con l'NPU, il Lunar Lake SoC completa la stessa corsa in 5,28 secondi contro 5,89 secondi sul Qualcomm SOC. Intel ha investito tantissimo nell'ecosistema AI PC e ha oltre 300 funzionalità ISV insieme a una valida compatibilità per varie applicazioni software. Questa abilitazione software si adatta a più sistemi operativi e centinaia di applicazioni, che consentono nel complesso: +86% rispetto a Qualcomm X1E-78-100 in Adobe Photoroom

+76% rispetto a Intel Core Ultra 7 155H in Adobe Photoroom

+145% rispetto a Qualcomm X1E-78-100 in Adobe Lightroom

+79% rispetto a Intel Core Ultra 7 155H in Adobe Lightroom

Solo per computer leggeri fino a 32 GB di RAM

Lunar Lake non sono però i processori per laptop più potenti in circolazione, e neanche i più potenti di Intel. Ognuno dei nove chip Core Ultra 200V di Intel ha solo otto core CPU, otto thread CPU, un massimo di otto core GPU e fino a 32 GB di RAM, senza modo di aggiungerne altri in futuro. Intel ha anche eliminato l'hyperthreading, la tecnica che consente ai core della CPU di eseguire più di un thread. E mentre Intel afferma che i suoi chip Lunar Lake a otto thread possono battere un chip Meteor Lake a 14 thread o 22 thread a un wattaggio inferiore, i chip Intel di ultima generazione possono effettivamente andare avanti quando gli viene data più potenza, così come fa l'HX 370 di AMD. Per quanto riguarda la connettività, i nuovi laptop Lunar Lake supporteranno Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e un minimo di due porte Thunderbolt 4 per garantire una rapida connettività USB-C, ricarica e fino a tre monitor 4K.

Caratteristiche e nomi dei nove chip annunciati

I nuovi chip saranno indicati con un codice di questo tipo Core Ultra 7 258V. Ultra 7 significa che ha otto core GPU invece di sette, sei motori di calcolo neurale invece di cinque e 12 MB di cache invece di 8 MB.

significa che ha otto core GPU invece di sette, sei motori di calcolo neurale invece di cinque e 12 MB di cache invece di 8 MB. Ultra 9 ha una potenza minima di 17W e una potenza predefinita di 30W, molto più di qualsiasi altro chip della gamma La prima cifra del processore è sempre 2, e questo significa solo che questi sono i chip Core Ultra di seconda generazione di Intel. La seconda cifra sale in base alla velocità del processore. I chip "2" attualmente turbo fino a un massimo di 4,5 GHz sulla CPU e 1,85 GHz sulla GPU, con numeri maggiori che aumentano quelli in incrementi di 200 MHz o 100 MHz o talvolta solo di 50 MHz. La terza cifra è RAM. "6" indica 16 GB di memoria, mentre "8" significa 32 GB. La V significa Lunar Lake, e in seguito arriveranno S, U e H su diverse architetture Ogni chip ha quattro performance core, quattro efficiency core, almeno sette core GPU e cinque motori di calcolo neurale (AI). La maggior parte dei chip ha un TDP predefinito da 17 W.

Leggi anche

Il mondo dei computer è la vostra passione? Ecco alcuni approfondimenti che potrebbero interessavi. Migliori notebook

Migliori notebook gaming

Migliori portatili economici