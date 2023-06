Intel cambia tutto! Addio alla sua storica 'i', ora i processori saranno Ultra

Intel si appresta a fare una piccola rivoluzione, ma non parliamo di hardware. L'azienda americana ha deciso, infatti, di cambiare la denominazione della sua serie di processori più famosa, Intel Core , eliminando la celebre 'i' davanti al numero che identifica il modello. Non solo, perché a partire dalla generazione Meteor Lake sarà disponibile anche un'altra serie di chip tutta nuova, chiamata Intel Core Ultra , e ci saranno novità anche per i marchi Intel Evo e Intel vPro .

Nuovi nomi per i processori

A partire dal lancio dei processori Intel Core di 14a generazione della serie Meteor Lake, sia desktop che mobile, i processori della casa americana non avranno più la 'i' davanti al numero del modello. Dimenticatevi dunque i vari Intel Core i3, i5, i7, i9: il nome di ogni processore sarà semplificato e la forma sarà del tipo "Intel Core 5 processor HHxxx" ad esempio.

Per identificare il modello specifico di CPU si dovrà comunque guardare il codice dopo il nome, che potrebbe essere anch'esso modificato rispetto al passato.

Al momento, le prime due cifre "HH" segnalano la generazione, mentre le cifre successive indicano la variante di CPU specifica.

Sia per i processori per PC desktop che per quelli per notebook potrebbero esserci dunque novità a livello di denominazione, ma per il momento non è ancora stata confermata una versione finale da parte di Intel.