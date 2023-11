Le nuove CPU Lunar Lake ad alta efficienza sono già apparse online, ecco le caratteristiche

Intel si sta preparando a lanciare la sua nuova linea Lunar Lake MX di chip ad alta efficienza pensati per portatili non da gaming ma che possano garantire un'autonomia elevata (sapete come overcloccare la CPU?).

L'anticipazione è stata pubblicata su X e poi rimossa dal leaker @YuuKi_AnS, ma le immagini salvate hanno già fatto il giro del Web, suscitando un certo clamore.

Secondo quanto rivelato, le nuove CPU avranno GPU e RAM integrate, proprio come i chip serie M di Apple, con potenze tra 8 W e 30 W. Questa è quindi un'architettura pensata per sostituire la serie Meteor Lake-U (non ancora rilasciata) e non certo i Meteor Lake-H.