Intel saluta i NUC, ma non dovremo dirgli addio

Nel settore dell'informatica e soprattutto in quello dei PC conosciamo Intel come uno dei protagonisti assoluti. L'azienda statunitense è specializzata nella produzione di processori, ma molti di voi conosceranno anche i suoi popolari mini PC.

Stiamo parlando della serie Intel NUC, dove NUC sta per Next Unit of Compute Business. Si tratta di mini PC o addirittura kit per costruire mini PC che si rivelano molto personalizzabili, compatti e anche performanti grazie all'integrazione dei più moderni componenti hardware di casa Intel. In questa recensione ne abbiamo parlato nel dettaglio.