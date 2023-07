A Cupertino iniziano i test dell'intelligenza artificiale di Apple: ecco Apple GPT

È piuttosto importante la notizia diffusa da Mark Gurman di Bloomberg. Nel dettaglio, secondo Gurman Apple sta sviluppando un proprio chatbot interno denominato Apple GPT. La società, infatti, ha realizzato un framework chiamato "Ajax", dedicato ai modelli di linguaggio di grandi dimensioni al fine di rivaleggiare con Bing di Microsoft e Bard di Google.

Entrando maggiormente nei dettagli, il framework Ajax, creato nel 2022 e già utilizzato per rendere più efficace Siri, verrà sfruttato per creare modelli di intelligenza artificiale generativa. Da qui il chatbot Apple GPT, che richiede una speciale approvazione per ottenere l'accesso e che sarebbe in grado di generare riassunti e rispondere alle domande.

Tuttavia, almeno per il momento, Apple non avrebbe intenzione di creare un prodotto basato sull'IA destinato ai consumatori. Difatti, secondo Gurman l'intenzione della società sarebbe quella di utilizzare lo strumento di intelligenza artificiale generativa per affrontare i problemi di privacy con i dipendenti che utilizzano l'IA generativa controllata da altre società.

Inoltre, Apple avrebbe preso in considerazione anche l'opzione di avviare una collaborazione con OpenAI, dopo però aver effettuato un test aziendale della sua tecnologia.