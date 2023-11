L'intelligenza artificiale entra nel quotidiano: apre in Italia il primo supermercato senza casse

Molti supermercati hanno valutato e valutano soluzioni alternative per i propri clienti: c'è chi non rinuncia alle casse tradizionali, c'è chi dà la possibilità di scansionare autonomamente i prodotti alla cassa, chi invece concede uno scanner di codici a barre portatile al cliente e adesso c'è chi ha rimosso tutto questo affidandosi all'intelligenza artificiale.

Infatti, nel centro storico di Verona è stato inaugurato il primo Tuday Conad "Prendi&Vai", che fornisce ai propri clienti un'esperienza insolita o per lo meno inedita: si può fare la normale spesa senza dover poi passare i prodotti alla cassa o senza che ci sia qualcuno che fisicamente controlli, ma semplicemente il tutto viene demandato ad una IA.

Fino ad ora abbiamo visto usare l'intelligenza artificiale in tanti modi: dal generare immagini e testi fino al nuovo singolo dei Beatles, insomma, l'AI è sempre più presente nelle vite delle persone, ma non pensavamo potesse arrivare fino alla gestione di un supermercato in tempi così brevi, analizzando le abitudini dei consumatori e l'assortimento necessario per il punto vendita.