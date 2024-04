La diffusione dell'AI "colpevole" degli aumenti dei prezzi degli hard disk

La causa di tutto ciò è una domanda più alta per gli HDD visto che le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale richiedono una grossa capacità di archiviazione e di elaborazione dati . In tal senso, Western Digital ha comunicato la volontà di aumentare i prezzi degli hard disk visto che la domanda ha superato le previsioni e tutto ciò ha provocato qualche criticità sulle forniture. In particolare, il vicepresidente Scott Davi ha dichiarato che l'azienda sta fronteggiando una domanda elevata su tutta l'offerta di HDD e unità flash.

L'intelligenza artificiale sta rappresentando un'importante rivoluzione in tanti settori. I vantaggi derivanti da tale tecnologia sono notevoli, anche se ovviamente non manca qualche aspetto negativo. Tra l'altro, lo sviluppo dell'IA ha avuto anche un impatto sul mercato degli hard disk drive (HDD) , che ha registrato un aumento dei prezzi fino al 20% in più nel terzo trimestre.

I prezzi degli HDD, come già accennato all'inizio, sono aumentati del 10-20% rispetto al terzo trimestre del 2023.

In particolare, il rincaro è piuttosto evidente nelle unità ad alta capacità, molto richieste per via dei server e data center che elaborano i dati per i software di intelligenza artificiale. Di contro, le unità di capacità più piccola (da 2 TB o meno) stanno registrando un calo dei prezzi. Inoltre, si prevede che i prezzi continueranno ad aumentare nel secondo trimestre, nella fattispecie tra il 5% ed il 10%.

Infine, questo rincaro non è causato soltanto dalla domanda crescente, ma anche da una riduzione della produzione. Nel 2023, infatti, i produttori hanno tagliato la produzione del 20% per scongiurare un crollo dei prezzi in un periodo particolarmente delicato per l'economia mondiale. Tuttavia, questa soluzione ha favorito un aumento dei prezzi invece di stabilizzarli visto che per via dell'IA la domanda di unità HDD è aumentata esponenzialmente.