Secondo una recente classifica sull'IA Bard di Google batte GPT-4, con Meta all'orizzonte...

Nella classifica sull'intelligenza artificiale stilata da HuggingFace Chat Not Arena, Bard di Google ha conquistato il secondo posto, superando addirittura il modello GPT-4 di OpenAI. Al primo posto, invece, GPT-4 Turbo sempre di OpenAI.

Entrando nei dettagli della notizia, OpenAI, in attesa del lancio di GPT-5, ha rilasciato un modello di anteprima GPT-4 Turbo aggiornato, ovvero gpt-4-0125-preview. Questo modello è in grado di completare attività come la generazione di codice in maniera più approfondita rispetto al modello precedente. In ogni caso, OpenAI, se non vuole rischiare di smarrire il suo vantaggio, deve fare presto ad introdurre qualcosa di nuovo, soprattutto perchè secondo alcune indiscrezioni il progetto "Llama 3" di Meta avrebbe il potenziale necessario proprio per superare GPT-4.