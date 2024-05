L'intelligenza artificiale di iOS 18 vivrà (principalmente) nei data center di Apple

Recentemente un report del The Wall Street Journal è emerso online suggerendo che Apple potrebbe integrare l'IA nei suoi data center , con i quali poi fornire in cloud le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale ai suoi dispositivi, come iPhone e Mac. Ora anche l'affidabile Mark Gurman di Bloomberg conferma l'ipotesi.

Anche Apple sta preparando il terreno per lanciare l' intelligenza artificiale su larga scala sui suoi prodotti. Questo sarà anche per iPhone, i quali vedranno una grossa fetta di IA in iOS 18 . E nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli su come verrà implementata.

Secondo Gurman infatti, Apple starebbe lavorando per dotare i suoi data center con processori Apple Silicon. In particolare, si tratterà dei processori sviluppati da Apple che integrano l'IA. In questo modo, il grosso del lavoro nell'ambito di intelligenza artificiale verrà effettuato da tali data center, per poi essere distribuito ai singoli dispositivi Apple sul mercato.

Stando a quanto appena emerso da fonti interne citate da Gurman, il processore M2 Ultra sarà tra i primi ad arrivare nei server di cloud computing di Apple.

Si tratta del processore attualmente anima Mac Pro e Mac Studio. In futuro potrebbe arrivare anche il processore M4 Ultra.

L'obiettivo di Apple è chiaro: costruire un server di cloud computing potente anche in termini di intelligenza artificiale sarà funzionale per distribuire l'intelligenza artificiale con tutte le sue funzioni anche ai dispositivi che non possono integrare processori particolarmente potenti, come iPhone magari.

Ci si aspetta che questo lavoro verrà completato in vista del lancio ufficiale di iOS 18, ma che ovviamente continuerà con l'evoluzione tecnica dei processori di Apple e del suo software.