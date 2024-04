Non riuscite a battere un boss? Ci pensa l'intelligenza artificiale, in questo nuovo brevetto PlayStation

Auto-play è una funzione che utilizza l'IA per finire i livelli che non riuscite a superare

L'IA nei giochi potrebbe non solo aiutare a rendere i NPC (Non Playable Characters) più reali, ma anche a superare i livelli in cui siete bloccati, almeno stando all'ultimo brevetto di Sony per PlayStation (sapete come mettere l'account principale su PS5?). GameRant ha infatti scoperto come la casa giapponese stia pensando a uno strumento basato sull'intelligenza artificiale chiamato "Auto-Play" per completare alcune parti di gioco. Vediamo come funziona.

L'IA per superare i livelli dei giochi: ecco il brevetto di Sony

Il brevetto di Sony prevede una "modalità Auto-Play" che se implementata in console attuali o future utilizzerebbe un modello di intelligenza artificiale che imparerebbe a simulare il gameplay in vari modi. Come funziona la modalità Auto-Play

Brevetto Auto-Play di Sony. Fonte: GameRant

Il modello IA di Sony prenderebbe informazioni da servizi basati su cloud come PlayStation Network (PSN) per imparare a giocare. A questo punto potrebbe servire in due casi d'uso. Il primo sarebbe quello di emulare lo stile di gioco specifico dell'utente. Questo significa che la modalità Auto-Play di ogni utente non completerebbe necessariamente le sezioni allo stesso modo. Il secondo modo invece sarebbe in relazione al grind, ovvero ottenere progressi attraverso attività ripetitive, e quindi potrebbe essere attivato prima che questi contenuti si presentino nel gameplay. Questo sistema, collegato all'Anticipated Grinding Content (AGC), consentirebbe ai giocatori di attivare la modalità Auto-Play in qualsiasi momento o ricevere una notifica dopo che una certa sezione è stata completata. Non è l'unico brevetto di Sony nel campo dell'IA La funzione Auto-Play non è l'unico brevetto di Sony per implementare l'IA nei giochi. Nel 2019 aveva brevettato un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale noto come PlayStation Assist. L'idea era che l'utente sarebbe stato in grado di chiedere all'assistente di mostrare i contenuti nelle mappe dei giochi. Nel 2020, Sony ha depositato un brevetto per una funzione basata sull'intelligenza artificiale che assisterebbe gli utenti quando sono bloccati a un certo livello. Questo strumento, a differenza di quello appena illustrato, indicherebbe solo ai giocatori come superare il livello, senza farlo al posto loro.

Un bene o un male?

Non è un segreto che i giochi stiano diventando sempre più difficili. Pensiamo a titoli come Elden Ring, che vi potrebbero far perdere ore per passare alcuni livelli. Questa è sicuramente un'idea controversa, ma potrebbe anche essere utile. Alcuni giochi troppo lunghi e con contenuti grind potrebbero essere "snelliti" e consentire agli utenti di saltare alcune sezioni, concentrandosi sulle parti interessanti. Il brevetto indica che il sistema potrebbe essere utilizzato anche in giochi di terze parti, in quanto come abbiamo anticipato cita l'utilizzo di dati da sistemi cloud come PSN durante l'addestramento dell'IA.

Non è detto che arriverà