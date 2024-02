Ecco come un utente ha ''ricreato'' l'interfaccia di Windows 7 su Windows 11 gratuitamente

Nonostante si inizi già a respirare aria di Windows 12, in alcuni utenti è ancora forte l'amore nei confronti dell'ormai ''defunto'' Windows 7. Come spesso accade in queste circostanze, l'interesse condiviso si trasforma in una community di appassionati da cui poi possono emergere degli spunti interessanti. In questo caso entriamo nel campo della personalizzazione di Windows (qui la nostra guida su come personalizzare Windows 11 gratuitamente).

Qualche giorno fa, nel subreddit r/windows7, l'utente PandaMan12321 ha pubblicato un post nel quale ha mostrato la sua personalizzazione di Windows 11, creata con lo scopo di rendere l'interfaccia il più possibile simile a Windows 7. La particolarità del progetto sta nel fatto che l'utente ha utilizzato esclusivamente dei software gratuiti e open source (FOSS). Questo aspetto garantisce una certa garanzia lato sicurezza, in quanto il codice dei software è consultabile liberamente.