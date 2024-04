Google sta preparando un pulsante per scegliere tra Discover e Gemini. Ecco come averlo subito

Volete Gemini sul vostro telefono ma non volete rinunciare ad Assistant? Ecco il nuovo interruttore per attivare la ricerca con il nuovo chatbot IA nell'app Google

Con l'arrivo di Gemini (ecco cos'è e come provarlo), Google ha integrato le nuove funzioni IA in numerosi servizi, tra cui un'app per Android e l'integrazione (al momento parziale) in Google su iOS. Sui telefoni del robottino però se volete utilizzarlo non da Web siete costretti a rinunciare all'Assistente Google, ma la GrandeG sta preparando un interruttore che come su iOS consente di scegliere tra la ricerca canonica e Gemini. Ecco come funziona e come attivarlo subito (dovrete avere il root).

Il nuovo interruttore per scegliere tra Gemini e Discover

AssembleDebug ha condiviso su X un video in cui si vede un nuovo interruttore nell'app Google per Android che consente di scegliere tra la ricerca Google (Discover) e Gemini.

La funzione, già attiva nell'app Google per iOS (non per tutti), non era stata infatti abilitata sui telefoni del robottino, e la GrandeG starebbe per rimediare. Nel video qui sopra, possiamo anche vedere le nuove scorciatoie aggiornate per Galleria, Traduttore, Compiti e Identifica il brano, che erano state avvistate nei mesi scorsi e sono già disponibili ad alcuni utenti della beta.

Scorciatoie per le ricerche nella nuova app Google per Android

Come abilitare subito il nuovo interruttore

Fonte: AssembleDebug