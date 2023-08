Come si ricostruisce un grande classico?

Il nome di Vertigo Games non suonerà nuovo a chi segue la realtà virtuale da vicino. Stiamo parlando dei creatori di Arizona Sunshine, After the Fall e di altre solide produzioni per PS VR2 e Meta Quest 2, tra le quali si sta per aggiungere un nuovo peso massimo, il rifacimento di un grande classico che sarà di sicuro apprezzato dai videogiocatori veterani, cioè The 7th Guest.

Realizzato da Virgin Interactive nel 1993, si tratta di un'avventura grafica dalle tinte macabre la cui peculiarità deriva dalla sua messa in scena, poiché la storia veniva raccontata attraverso dei video con attori in carne ed ossa. L'operazione di restauro per la VR ha stravolto la narrazione e gli enigmi, ricompilando il tutto e confezionando un prodotto moderno, senza tradire lo spirito originale.

Per capire meglio il processo che ha portato alla realizzazione del remake, abbiamo intervistato direttamente Paul van der Meer, game director di The 7th Guest VR in Vertigo Games.

Qui sotto trovate la nostra chiacchierata tradotta in italiano!