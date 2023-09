Finalmente non dovrete più fuggire dagli inviti di Microsoft sull'installazione di Edge!

Importanti notizie da parte di Microsoft. In particolare, la società smetterà di sollecitare gli utenti di Windows 11 al fine di impostare Microsoft Edge come browser predefinito. Questa modifica è in fase di test nelle recenti versioni di prova del sistema operativa e sarà limitata ai Paesi che si trovano all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Entrando nel vivo della notizia, Microsoft, da tempo, ignora la scelta del browser predefinito nella ricerca in Windows 10 e con Windows 11 ha proseguito con questa tendenza, ignorando pure l'impostazione predefinita del browser selezionata dall'utente. Dunque, grazie a questa novità – ipotizziamo che magari non sia stata proprio voluta da Microsoft ma "spinta" dall'Unione Europa – gli utenti europei potranno selezionare il browser predefinito per aprire collegamenti ed evitare, così, di individuare soluzioni alternative per non accettare la volontà di Microsoft.