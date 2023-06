Rilasciato l'aggiornamento ad iOS 16.5.1: Apple risolve il bug dell'adattatore da Lightning a USB 3

È tempo di aggiornamenti per gli utenti Apple. La società di Cupertino, infatti, nelle scorse ore ha rilasciato iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1, macOS 13.4.1 e watchOS 9.5.2. Si tratta di update minori, che puntano ad aumentare la sicurezza ed a correggere eventuali bug.

In particolare, l'aggiornamento per iPhone include importanti correzioni di sicurezza e risolve un bug che avrebbe potuto impedire la ricarica con l'adattatore per fotocamera da Lightning a USB 3. Difatti, dopo la diffusione di iOS 16.5, che ha implementato una serie di nuove funzionalità come uno sfondo Pride Celebration e la scheda "Sport" in Apple News, alcuni utenti avevano segnalato qualche problema sulla compatibilità con l'adattatore da Lightning ad USB 3, un accessorio importante per molti possessori di iPhone e iPad. Ora, grazie all'ultimo update, questa criticità dovrebbe essere stata sanata. L'aggiornamento, come sempre, potrà essere scaricato sui dispositivi tramite lo specifico menù nelle impostazioni di sistema.