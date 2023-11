Ecco perché iPhone e Mac si aggiornano oggi

iOS 17.1.1 è in fase di rilascio, e contiene importanti fix per iPhone. Parliamo in particolare di un bug che riguardava il widget del meteo nel blocco schermo, e soprattutto di quello che affliggeva la ricarica wireless su BMW e Toyota. Oltre a questo potrebbero esserci altri fix, del resto è a questo che servono i minor update, quindi se l'iPhone vi sta chiedendo di aggiornarlo, dategli ascolto e fatelo sempre prima possibile.

Ci sono novità anche per macOS Sonoma 14.1.1, che ora supporta finalmente i Mac con M3. Anche nel suo caso ci sono senz'altro ulteriori fix, al momento non noti, perché non sono state pubblicate delle note di rilascio.

Infine ci sono novità anche per watchOS 10.1.1, che oltre a fix generici risolve un problema di battery drain, quindi non ci sarà bisogno che siamo noi a dirvi di aggiornare.