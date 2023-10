La prossima settimana iOS 17 sarà (quasi) completo

iOS 17 è già disponibile da un mese, ma l'ultima versione del sistema operativo di Apple è stata lanciata senza includere alcune delle funzioni che erano state presentate al WWDC. Chi aveva aderito alla beta ha già ricevuto la nuova versione iOS 17.1 , che dovrebbe arrivare per tutti la prossima settimana . In particolare, secondo quanto lasciato trapelare dalle autorità francesi , l'aggiornamento sarà disponibile per tutti entro martedì 24 ottobre .

Ma al netto di questo cambiamento, ci sono un po' di piccole novità sparse qui e lì che si faranno notare. In primo luogo, tante piccole modifiche all'app Musica: un nuovo pulsante (a forma di stella) permette di aggiungere rapidamente le canzoni ai preferiti e in tutte le sezioni della Libreria (Album, Playlist e Brani) è possibile attivare un filtro che mostra tutti gli elementi seganti come preferiti.

Gli iPhone con Always on display hanno una nuova opzione per personalizzare l'attivazione della modalità Stand-by, ma soprattutto con iOS 17.1 arriva la possibilità di completare il trasferimento di AirDrop via cloud.

Questa nuova possibilità di AirDrop, apparentemente piccola ma in realtà molto significativa, era una delle novità più attese da chi fa grande uso di AirDrop (come il sottoscritto): con iOS 17.1, dopo aver avviato la condivisione del file, ci si può anche allontanare dal dispositivo ricevente, perché la copia del file può avvenire appoggiandosi ad iCloud.

Dopo questa novità, mancherà solo un'altra delle funzioni attese di iOS 17, ossia la nuova app Diario (Journal), che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.