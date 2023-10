iOS 17.2 correggerà finalmente un fastidioso bug

Apple ci ha ormai abituato a rilasciare una serie di funzionalità per iOS successivamente al lancio di una nuova versione del sistema operativo, e per questo iOS 17.2 si prospetta particolarmente interessante (sapete come funziona NameDrop?).

Se infatti iOS 17.1 ha portato AirDrop via Internet, come abbiamo rivelato pochi giorni fa iOS 17.2 segnerà il lancio della nuova app Diario, ma a quanto pare gli utenti avranno ben altro per cui gioire. L'aggiornamento correggerà infatti un fastidioso bug che affligge diversi utenti dal rilascio di iOS 17: la connettività Wi-Fi (leggi anche: come connettersi a una rete Wi-Fi nascosta).

Secondo numerose segnalazioni, infatti, chi utilizza iOS 17 o iOS 17.1 riscontra che le app non sono in grado di caricare i contenuti o la connessione sembra estremamente lenta. Le segnalazioni (su Reddit, X o i siti dell'assistenza Apple) sono molto eterogenee, e variano dalla mancanza totale di connessione a interruzioni momentanee.

Alcuni riportano che i problemi sembrano collegati al canale da 160 MHz e passando al canale da 20 MHz, 40 MHz o 80 MHz possa risolvere, mentre chi vi scrive l'ha notato sia su iPhone che su iPad, particolarmente nella riproduzione audio da speaker Echo, che saltuariamente si disconnette.

A quanto pare, però, la soluzione è vicina. Il sito iClarified ha riportato che iOS 17.2 dovrebbe risolvere questo fastidioso bug e un rappresentante di Apple stessa, in risposta a una segnalazione per questo bug, ha confermato che la prima beta per sviluppatori di iOS 17.2 rilasciata la scorsa settimana risolve questi problemi.

La casa di Cupertino non ha fornito dettagli specifici, ma a questo punto la notizia sembra confermata ufficialmente. Ne sapremo sicuramente di più al rilascio della beta pubblica, mentre purtroppo per tutti gli altri utenti si tratterà di aspettare fino a dicembre, quando verrà rilasciata la versione stabile.