iOS 17.2 risolverà (più o meno) tutti i vostri problemi di ricarica wireless. Parola di Apple

Sembra che con Apple abbia qualche problema a gestire la ricarica wireless in auto dei nuovi iPhone 15 (a proposito, sapete come funziona la ricarica rapida?).

A ottobre alcuni utenti BMW avevano lamentato come l'utilizzo della funzione addirittura bruciasse il chip NFC per i pagamenti con Apple Pay, mentre a novembre, dopo il rilascio di iOS 17.1.1, sono stati i proprietari di veicoli GM a riportare di non riuscire più a caricare i loro iPhone attraverso il tappetino dell'auto (leggi anche: i migliori caricabatterie wireless).

Adesso, a pochi giorni dal lancio di iOS 17.2 (che tra le altre cose porterà la nuova app Diario), la casa della mela afferma di aver risolto quest'ultimo problema (il primo avrebbe dovuto essere risolto con iOS 17.1.1).

Nelle note di rilascio della versione Release Candidate di iOS 17.2, resa disponibile ieri per gli utenti iscritti al programma, si può leggere che:

Risolve un problema che potrebbe impedire la ricarica wireless in alcuni veicoli

Sfortunatamente, non ci sono ulteriori dettagli sulla correzione, e non si cita nel changelog il bug della ricarica wireless delle auto GM ma il pensiero comune è che si riferisca proprio a questi proprietari di veicoli.

C'è da dire che magari Apple ha informazioni che lo stesso problema coinvolga altre marche di auto di cui noi non siamo a conoscenza.

Da quanto sappiamo, solo GM aveva confermato il bug, e a novembre aveva rilasciato una dichiarazione a The Verge in cui affermava di essere al lavoro per indagare, ma senza fornire ulteriori dettagli.

Come dicevamo, iOS 17.2 è stata appena rilasciata in versione Release Candidate per gli iscritti alla beta, sia utenti che sviluppatori, ed è probabile che arrivi nel canale stabile per tutti i proprietari di iPhone compatibili la prossima settimana.