iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1: Apple spiega perché dovreste installarli subito

Nelle ultime ore infatti Apple ha pubblicato delle nuove informazioni in merito a questi nuovi aggiornamenti, con le quali intende chiarire perché è importante installarli il prima possibile. Sia iOS 17.4.1 che iPadOS 17.4.1 infatti risolvono dei rilevanti problemi di sicurezza .

Qualche giorno fa Apple ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti software per iOS e iPadOS , i sistemi operativi che troviamo sui suoi iPhone e iPad. Sembravano degli aggiornamenti di sicurezza quasi anonimi , e invece la stessa Apple ci fa capire che in realtà sono importanti .

Apple ha infatti specificato che i nuovi aggiornamenti risolvono un problema di sicurezza che riguarda la potenziale esecuzione di codici in maniera arbitraria sul dispositivo, in relazione al processamento delle immagini. Chiaramente si tratta di una vulnerabilità di sicurezza grave, la quale potrebbe potenzialmente mettere in pericolo i dispositivi che ne soffrono.

Questa vulnerabilità, identificata con il codice CVE-2024-1580 da Nick Galloway di Google Project Zero, è stata identificata sia nel comparto software di CoreMedia che in quello WebRTC.

Dunque, gli aggiornamenti a iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1 assumono tutta un'altra forma rispetto al momento in cui sono stati rilasciati. E quindi vi suggeriamo di installarli il prima possibile sui vostri iPhone e iPad. Il rollout dovrebbe essere già in corso via OTA a livello globale.