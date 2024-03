A brevissimo arriverà su tutti gli iPhone l'aggiornamento a iOS 17.4: nonostante sia ufficialmente una "minor realease", per molti versi è probabilmente il più importante aggiornamento di sempre per iPhone, almeno per gli utenti residenti in Unione Europea. Con iOS 17.4, infatti, Apple introdurrà ufficialmente tutte le modifiche necessarie per rispettare il Digital Markets Act (DMA), ossia il nuovo regolamento dell'UE per garantire la libera concorrenza nei mercati digitali e prevenire l'abuso di posizione dominante.

La Commissione Europea ha infatti identificato come gatekeeper Apple in alcuni dei suoi software e servizi: l'azienda della mela è stata quindi costretta a modificare alcuni software e "aprire" maggiormente il suo sistema operativo, al fine di favorire la concorrenza. Il termine ultimo entro cui adeguarsi al DMA è giovedì 7 marzo 2024 (pena multe molto salate): iOS 17.4 dovrà quindi essere disponibile nei prossimi due giorni.

Ma cosa cambia in concreto per gli utenti? Ci sono diverse novità interessanti, che cambieranno per sempre iPhone in Europa, rendendo il sistema operativo che usiamo in UE diverso da quello che viene usato negli USA e nel resto del mondo.

Vediamo quindi quali sono i cambiamenti più rilevanti: tenete presente che potreste non accorgervi subito delle modifiche (i risultati si vedranno nei prossimi mesi), ma tutte le novità saranno già lì.