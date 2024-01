Il codice di iOS 17.4 rivela interessanti dettagli su iPad Pro 2024 e Apple Pencil 3

Procedendo con ordine, il codice della prima beta della nuova versione di iOS fa un riferimento ad un iPad con una fotocamera TrueDepth utilizzata per Face ID e posizionata sul lato orizzontale (seguendo così ciò che la società di Cupertino ha già fatto con l'iPad da 10,9"). I nuovi modelli dovrebbero debuttare nel 2024 e potrebbero essere caratterizzati dal nuovo display OLED. Per quanto riguarda Apple Pencil 3, il dispositivo dovrebbe essere compatibile con la rete "Dov'è", seguendo così le cuffiette AirPods.

Inoltre, iPadOS 17.4 beta presenta una nuova versione dell'API PencilKit, che gli sviluppatori potranno utilizzare per rendere le loro app compatibili con Apple Pencil. Per ora, il sito web Apple Developer non fornisce dettagli su cosa c'è di nuovo in PencilKit 3, tuttavia secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha ridisegnato vari accessori per l'iPad Pro di prossima generazione.

Un altro rapporto dell'anno scorso, tra l'altro, ipotizzò che Apple Pencil 3 avrebbe avuto punte magnetiche intercambiabili. Infine, le indiscrezioni suggeriscono che la nuova Apple Pencil e gli altri accessori debutteranno nel corso di questo 2024 insieme alla nuova gamma di iPad.