Se avete iPhone 12, è il momento di comprare un caricatore wireless: ecco perché

La ricarica wireless è una vera comodità, ma se avete un iPhone c'era sempre qualcosa in più da considerare: anche col miglior caricabatterie wireless, infatti, c'è il rischio che la ricarica sugli smartphone della mela venga bloccata a 7,5W (piuttosto lenta, quindi), se non usate un caricabatterie certificato MagSafe, ossia la tecnologia proprietaria di Apple per la ricarica rapida senza fili (fino a 15W).

Le cose sono un po' cambiante negli ultimi mesi: su tutti i più recenti iPhone, infatti, è arrivato il supporto a Qi2, ossia il più recente standard di ricarica wireless definito dal Wireless Power Consortium (WPC).

Il supporto a Qi2 porta la velocità di ricarica a 15W anche con caricabatterie non certificati MagSafe (che supportano però questo standard), ed è arrivato su tutti gli iPhone 13 e superiori con iOS 17.2.

Il grande assente era proprio la famiglia iPhone 12 ma, secondo quanto riportato da MacWorld, con iOS 17.4 anche su iPhone 12 è stato abilitato il supporto al Qi2.

Nonostante non venga specificato nel changelog di Apple, il team di MacWorld ha notato che dopo l'aggiornamento un caricabatterie certificato Qi2 (ma non MagSafe) come l'Anker MagGo, riesce a caricare alla stessa velocità del caricabatteria ufficiale MagSafe di Apple, ossia 15W. Inoltre, adesso appare anche l'animazione di ricarica, il che conferma che la ricarica avviene alla massima velocità possibile.

Insomma, se avete un iPhone 12, può essere giunto il momento di valutare l'acquisto di un caricabatterie wireless e/o di un power bank senza fili: ovviamente, accertatevi che sia Qi2 (come quelli che vi suggeriamo qui sotto) per avere la ricarica più veloce possibile.