iOS 17.4 porta una ghiotta novità per Apple Podcasts

Da poche ore Apple ha rilasciato iOS 17.4, la nuova versione del popolare sistema operativo per iPhone, con interessanti novità che riguardano anche l'adattamento di Apple nei confronti del DMA che sta per entrare in vigore in Unione Europea. Tra le novità introdotte troviamo anche una nuova funzionalità per Apple Podcasts. Il popolare servizio di streaming audio specifico per i podcast (ecco la nostra guida per creare podcast di successo) ha ricevuto la funzionalità che permette di effettuare la trascrizione automatica dei contenuti audio.

La novità che abbiamo appena menzionato arriva per l'app Apple Podcasts. Le trascrizioni verranno generate automaticamente e caricate al fianco di ogni contenuto subito dopo la sua pubblicazione sulla piattaforma. Apple procederà anche alla generazione delle trascrizioni per tutti i contenuti già presenti sulla sua piattaforma. Le trascrizioni per Apple Podcasts offrono anche la possibilità di effettuare la ricerca tramite parole chiave o insieme di termini. Si tratta ovviamente di una rilevante novità che mette Apple Podcasts sullo stesso piano di altri servizi rivali, come Spotify ad esempio. Apple ha anche menzionato l'aspetto che potrebbe preoccupare diversi creator di podcast, ovvero l'inaccuratezza delle trascrizioni. Per rimediare a questo potenziale problema, Apple ha riferito che tutti coloro che desiderano caricare le proprie trascrizioni possono farlo tramite tag RSS o in Apple Podcasts Connect. Sarà anche possibile scaricare la trascrizione generata da Apple automaticamente e modificarla per poi ricaricarla associata al contenuto creato.