Con iOS 17.5 potrete controllare la posizione del vostro iPhone anche se è in assistenza

A partire dal prossimo aggiornamento di iOS non dovrete più disattivare Dov'è prima di mandare un iPhone in riparazione: arriva "Repair state" (Stato di riparazione)

A breve, potrete controllare la posizione del vostro iPhone anche quando si trova in assistenza grazie alla nuova funzione "Repair state" (Stato di riparazione) che consente di tenere attivo Dov'è (sapete come trovare un iPhone rubato?).

Il problema di Dov'è e della protezione contro i furti

Adesso infatti quando mandate un iPhone in assistenza dovete disattivare Dov'è dalle impostazioni del dispositivo. Il problema è che disattivando Dov'è non si può tracciare il telefono durante l'invio in assistenza, o bloccarlo in caso di furto. Non solo, ma da iOS 17.3 gli utenti possono attivare la Protezione per i dispositivi rubati. Questa funzione limita l'accesso alle informazioni private nel caso in cui qualcuno si appropri del vostro iPhone, ma in questo caso è un problema, perché include un ritardo di sicurezza. Determinate azioni di sicurezza, come la modifica della password dell'ID Apple o la disattivazione di Dov'è, richiedono anche di attendere un'ora e poi eseguire una seconda autenticazione con Face ID o Touch ID. Alcuni utenti non ne erano a conoscenza, quindi hanno dovuto aspettare un'ora all'Apple Store prima di poter disabilitare Dov'è. Ora con iOS 17.5 questa situazione verrà risolta.

Con iOS 17.5 non si deve più disattivare Dov'è

Come dicevamo, con iOS 17.5 arriverà la nuova opzione "Repair state" (Stato di riparazione), che consente di confermare tramite ID Apple e password che si sta per inviare l'iPhone per una riparazione. Di conseguenza, i tecnici Apple possono confermare che non si tratta di un iPhone rubato e quindi procedere con la riparazione senza la necessità di disattivare la Protezione del dispositivo rubato e Dov'è. Questa funzione è apparsa nella beta di iOS 17.5 e per abilitarla bisogna andare nell'app Dov'è, poi toccare Rimuovi questo dispositivo. A questo punto si vedrà il messaggio Non si può rimuovere iPhone: Preparare questo dispositivo per la riparazione?.

Come attivare Stato di riparazione su iPhone. Fonte: MacRumors

Cliccando su Continua si attiverà Stato di riparazione e, sempre nell'app Dov'è, si vedrà una nuova scheda che indica che l'iPhone è pronto per la riparazione e che rimane "completamente funzionale". Nell'elenco dei dispositivi, il dispositivo sarà evidenziato con una nuova icona verde acqua con uno stetoscopio bianco.

Stato di riparazione attivato su un iPhone. Fonte: MacRumors

Attenzione, però, ad attivare la funzione. Al momento infatti non c'è modo di rimuovere il dispositivo dallo Stato di riparazione. Questo potrebbe essere perché Apple deve ancora aggiungere l'opzione alla beta o perché solo i tecnici Apple saranno in grado di confermare che la riparazione è stata completata con successo e quindi rimuovere il dispositivo da questa modalità. Per ogni evenienza, è meglio evitare di abilitarlo, almeno per ora. Inoltre tenete presente che l'iPhone deve essere online e tracciabile tramite Dov'è affinché si possa attivare la nuova funzione. Se l'iPhone è offline vedrete solo l'opzione per rimuovere il dispositivo.

Quando arriva Stato di riparazione