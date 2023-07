iOS 17 porterà la funzione Crediti su Apple Music

In particolare, grazie all'inedita funzione sarà possibile controllare i crediti dettagliati per ogni brano incluso nel catalogo della piattaforma. Per utilizzarla, basterà premere il pulsante con i tre punti accanto al brano e poi selezionare la specifica voce dal menu proposto. I crediti saranno suddivisi in diverse categorie , tra cui artisti dello spettacolo, scrittura di canzoni e testi, produzione e ingegneria. La nuova sezione, inoltre, mostrerà anche se il brano è disponibile in Dolby Atmos e Lossless. La funzione dei titoli di coda, quindi, consentirà agli utenti di conoscere tutte le persone che sono state coinvolte nella creazione di una canzone.

Al di là di questa novità, iOS 17 introdurrà ulteriori funzionalità per Apple Music, come ad esempio il Crossfade, che permetterà di mixare una canzone con quella successiva senza interruzioni, le playlist collaborative, un inedito mini player e SharePlay (in arrivo su CarPlay). Infine, la nuova versione del sistema di Apple per iPhone implementerà più opzioni per personalizzare la schermata di blocco, miglioramenti per iMessage e FaceTime, la modalità Standy, widget interrativi e NameDrop. Il rilascio della versione finale di iOS 17 è previsto per questo autunno.