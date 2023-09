iOS 17 disponibile per tutti: come aggiornare iPhone e iPad

Oggi, 18 settembre, è iniziato il rilascio di iOS 17 (e iPadOS 17), nuovi aggiornamenti per iPhone e iPad che portano con sé tante novità ( qui la nostra recensione ), tra cui nuova Poster Contatti, Namedrop, adesivi animati, nuove funzioni per Messaggi e altro ancora

iOS 17: iPhone supportati

iPadOS 17: iPad supportati

Come aggiornare ad iOS 17 e iPadOS 17?

Ma come fare per scaricare l'aggiornamento ad iOS 17 e installare la nuova versione del sistema operativo?

Ci sono due strade: la più semplice è l'aggiornamento OTA (Over The Air, ossia direttamente da iPhone), ma si può fare anche passando da PC o Mac.

In ogni caso, prima di installare l'update, è sempre una buona idea eseguire un backup completo del vostro dispositivo. Se non sapete come fare, potete seguire la nostra guida.

Via OTA