iOS 17 rimuoverà automaticamente i parametri di tracciamento dagli URL

Nello specifico, appena Safari rileverà un parametro di tracciamento durante la navigazione oppure durante la copia di un link, procederà all'eliminazione automatica dei componenti identificativi dell'URL , lasciando intatto il resto. Il link, dunque, funzionerà lo stesso. Questa nuova funzionalità verrà denominata "Advanced Tracking and Fingerprinting Protection" e funzionerà anche su altre applicazioni, come ad esempio Messaggi e Mail.

iOS 17 di Apple introdurrà diverse novità, tra cui la rimozione dei parametri di tracking . Secondo recenti indiscrezioni, e come confermato da un video di Cupertino destinato agli sviluppatori, a partire da iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma , il browser Safari rimuoverà automaticamente quello che riguarda il tracciamento relativo agli URL . L'impostazione sarà attivata di default durante la navigazione Web in modalità privata.

Inoltre, questa inedita funzionalità potrà essere abilitata anche per la navigazione normale su Safari. Per attivarla, occorrerà accedere all'impostazioni dell'iPhone e poi premere su Safari. Qui, sarà sufficiente premere su "Avanzate" e poi su "Advanced Tracking and Fingerprinting Protection", selezionando "Tutta la navigazione".

Ovviamente l'opzione potrà essere disabilitata.

Nel filmato diffuso da Apple, infine, si può osservare come appare un URL prima e dopo la rimozione dei parametri di tracciamento. L'URL originale ha un parametro univoco "click id", che consente agli inserzionisti di monitorare l'attività di un utente sui siti web e offrire, così, degli annunci personalizzati.