Con iOS 17 sarà più facile ripristinare il codice di accesso nelle prime 72 ore

La nuova versione del sistema operativo per iPhone iOS 17 è stata annunciata il 5 giugno durante l'ultimo WWDC a Cupertino e sarà disponibile per l'autunno 2023. Tra le varie novità annunciate sarà disponibile una funzione particolarmente utile agli utenti più distratti durante il cambiamento al codice di accesso. Almeno una volta sarà capitato a tutti di modificare per un qualsiasi motivo il passcode per lo sblocco dello smartphone per poi rendersi conto successivamente di non averlo segnato o memorizzato correttamente. Solitamente il ''panico'' del momento porta l'utente a provare e riprovare più volte il codice che si ritiene corretto, azione sicuramente rischiosa in quanto i ripetuti errori porteranno inizialmente ad un blocco temporaneo e poi definitiv o dello smartphone.

Come riportato da MacRumors, una volta modificato il codice di accesso sarà possibile resettarlo entro le successive 72 ore utilizzando il passcode precedente all'ultimo cambio. Quindi nel caso ci si trovasse ad inserire un passcode errato basterà seguire le istruzioni tramite l'opzione ''hai dimenticato il codice?'' e reimpostarne uno nuovo andando sulla sezione visibile nell'immagine visibile qui sopra, questo appunto inserendo il passcode precedente. Nel caso non ci si sentisse sicuri con questa nuova funzione, sarà possibile rendere inutilizzabile immediatamente il codice precedente senza dover attendere le 72 ore.

Se questa opzione da un lato sicuramente viene in aiuto a possibili piccole distrazioni quotidiane dell'utente, dall'altro non contribuisce ad un problema di sicurezza per il quale nella prima beta di iOS 17 non è stata ancora portata una soluzione. Infatti è ancora possibile cambiare la password dell'Apple ID tramite il passcode di un iPhone. Questo problema è stato portato all'attenzione del pubblico grazie ad un report di febbraio del Wall Street Journal, dove viene evidenziata la tendenza di ladri a spiare in pubblico il passcode di un malcapitato per poi poter avere il controllo totale una volta rubato il dispositivo.

Sulla questione il vice presidente senior del reparto ingegneria del software di Apple Craig Federighi ha dichiarato che l'azienda sta guardando ad altri modi per risolvere il problema. Quindi su questo non si può far altro che attendere ulteriori sviluppi.