Questa novità di iOS 17 non piace agli utenti

Stiamo parlando della nuova interfaccia di chiamata , che vede una completa riorganizzazione dei pulsanti, ora spostati verso il basso, e soprattutto una nuova posizione del pulsante di fine chiamata , ora non più isolato in fondo al centro ma spostato nell'angolo a destra.

Ma perché questa novità? Con iOS 17, Apple ha introdotto i nuovi poster contatti (Contact poster), una schermata dedicata ai singoli contatti e che vi consente di personalizzare il nome e la foto che appaiono quando questi vi chiamano.

L'interfaccia di chiamata di iOS 16, con le due righe di pulsanti al centro e il tasto di fine chiamata in fondo, non era adeguata per mostrare il nuovo contenuto, così in iOS 17 è stato tutto spostato in fondo, riprogettando la disposizione stessa dei pulsanti ed eliminando quello Contatti per far spazio al tasto di fine chiamata in basso a destra.

Ovviamente la nuova interfaccia è valida anche se non avete creato un poster contatti per chi vi sta chiamando, e a quel punto verrà mostrato uno sfondo sfumato.

In realtà la nuova interfaccia di chiamata è presente in iOS 17 dalla prima beta per gli sviluppatori resa disponibile a giugno all'indomani del WWDC, ma a seguito del rilascio della beta pubblica un mese fa, sempre più utenti hanno potuto provare le novità dell'ultimo sistema operativo dei melafonini. Poi all'improvviso qualche giorno fa un servizio del sito di notizie CNBC ha fatto "scoprire" il cambiamento a una vasta platea di fan della mela, facendo scoppiare un certo clamore.

La maggior parte degli utenti si è infatti dichiarata contraria alla novità e si sono riversati sui social manifestando la propria contrarietà. Forse quando la proveranno cambieranno idea, oppure Apple darà agli utenti la possibilità di scegliere tra il nuovo design e il vecchio, un po' come accaduto con iOS 15 e con il campo degli indirizzi di Safari, spostato verso il basso nella beta e poi con la possibilità, nella versione finale, di scegliere dove posizionarlo.