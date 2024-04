iOS 18 somiglierà a visionOS? Una foto confermerebbe l'indiscrezione

iOS 18, il prossimo aggiornamento che approderà su iPhone, sta attirando su di sé grandi aspettative, soprattutto per la presunta implementazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Inoltre, da più parti viene ipotizzato che Apple starebbe pensando ad un importante rinnovo del design al fine di dare una "svecchiata" al sistema operativo.

A riguardo, sembrerebbe che oggi sul web sia apparsa la prima possibile immagine del nuovo design di iOS 18. In particolare, è stata diffusa una foto della rinnovata app Fotocamera. Stando alle indiscrezioni, questo contenuto sarebbe stato ottenuto tramite un ingegnere iOS impegnato nei test del nuovo software per iPhone. Ovviamente non si sa con certezza se il file sia originale o meno, tuttavia conferma le indiscrezioni precedenti che suggerivano la volontà di Cupertino di aggiungere al sistema operativo elementi di visionOS (il S.O. che anima l'Apple Vision Pro).