iOS 18 non sarà lo stesso per tutti: ecco le funzioni disponibili in base ai vari iPhone

iOS 18 sarà "il più grande aggiornamento di sempre", ok, ma non per tutti . Se infatti il prossimo aggiornamento della mela sarà disponibile su un'ampia gamma di dispositivi, a partire dai vecchi iPhone XS e XR, non pensate che questo garantisca l'accesso a tutte le sue novità.

Quali iPhone verranno aggiornati a iOS 18

Prima di tutto, diamo un'occhiata a quali saranno gli iPhone che riceveranno iOS 18 . In poche parole, tutti quelli che attualmente hanno iOS 17:

Le novità di iOS 18 e chi le riceverà

Apple Intelligence

Lo abbiamo già detto: Apple Intelligence, una delle più grandi novità di iOS 18 che integra funzioni IA nell'iPhone come Writing tools, creazione di immagini tramite Image Playground e le Genmoji, a causa del DMA non arriverà subito in Europa.

Nondimeno, prima o poi anche noi dovremmo potervi accedere, ma non se avete "vecchi iPhone". In pratica, solo i proprietari di iPhone 15 Pro e Pro Max, oltre ai nuovi iPhone 16, potranno usare queste funzioni.

Lo stesso vale per l'integrazione di Siri con ChatGPT.

Trascrizione audio dal vivo in Note

Con iOS 18, l'app Note permetterà di creare trascrizioni per le registrazioni, anche quando l'audio viene registrato dal vivo. La funzione potrebbe essere utile durante una riunione di lavoro o una lezione, permettendoci di evitare di prendere appunti.

Per poterla usare, però, è necessario un iPhone 12 o successivo.

Sbloccare le porte a mani libere

L'app Casa in iOS 18 aggiunge il supporto per lo sblocco a mani libere delle porte, in caso si abbia una serratura intelligente con Ultra Wideband.

Questo significa che non è necessario tirare fuori l'iPhone e avvicinarlo alla serratura della porta.

Il problema è che Apple ha iniziato ad aggiungere i chip Ultra Wideband solo a partire dall'iPhone 11, quindi i modelli più vecchi non supporteranno questa funzione.

Enhance Dialogue

L'anno scorso Apple ha introdotto su Apple TV 4K Enhance Dialogue, che consente di ascoltare meglio ciò che viene detto negli spettacoli, anche quando c'è molta musica ad alto volume o effetti sonori.

Quest'anno arriverà una versione migliorata della funzione non solo su tvOS 18 ma anche su iPhone e iPad. Per poterla usare, però, è necessario un iPhone 11 o più recente.

Eye tracking

Apple ha annunciato nuove funzioni legate all'accessibilità, tra cui il tracciamento degli occhi (eye tracking), che si ispira alla tecnologia applicata in Vision Pro.

Questa funzione, che verrà lanciata con iOS 18 e consentirà di navigare su iPad e iPhone solo con gli occhi, potrà però essere usata solo se si possiede un iPhone 12 o successivo o un iPhone SE di terza generazione.

Music Haptics

Un'altra funzione legata all'accessibilità è Music Haptics di Apple Music, che sincronizza il Taptic Engine dell'iPhone con qualsiasi canzone venga riprodotta.

In questo modo l'haptic engine di iPhone andrà a ritmo con la melodia, e consentirà agli utenti con problemi di udito di provare un'esperienza alternativa.

Questa funzione richiede almeno un iPhone 12 o successivo.