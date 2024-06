Una delle novità più curiose annunciate il WWDC sono le nuove Genmoji di iOS 18, che fanno parte delle nuove funzioni basate su intelligenza artificiale e raggruppate sotto il nome di Apple Intelligence.

Si tratta di emoji particolari, che "non esistono" nell'elenco ufficiale delle faccine creato da Unicode, ma che vengono generate in tempo reale dall'intelligenza artificiale in base a quel che digita l'utente.