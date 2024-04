iOS 18 e iPadOS 18: quali modelli si aggiorneranno, quali rimarranno al palo

Il prossimo grande aggiornamento in casa Apple sarà quello che arriverà per iPhone e iPad con iOS 18 e iPadOS 18 . Si tratta del major update che verrà presentato ufficialmente al prossimo WWDC 2024.

Per quanto riguarda gli iPhone, non vediamo particolari sorprese in merito al supporto di iOS 18. Ecco i modelli che dovrebbero ricevere l'aggiornamento:

Compatibilità con iOS 18

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

iPhone SE (2nd generation)

iPhone SE (3rd generation)

In altre parole, iOS 18 arriverà su tutti i dispositivi che hanno ricevuto l'aggiornamento a iOS 17.

Andiamo ora a vedere quali saranno gli iPad che si aggiorneranno con iPadOS 18:

Compatibilità con iPadOS 18

iPad: 2019 e successivi

iPad mini: 2019 e successivi

iPad Air: 2019 e successivi

iPad Pro 2018 e versioni successive

Questo significa che iPadOS 18 non arriverà per i seguenti modelli:

iPad (sesta generazione)

iPad Pro (12,9 pollici) (2a generazione)

iPad Pro (10,5 pollici)

Quanto appena trapelato, che ovviamente non arriva da fonti ufficiali Apple, suona strano perché sembrerebbe che iPad di settima generazione verrà aggiornato a iPadOS 18, mentre iPad Pro (10,5 pollici) e l'iPad Pro (12,9 pollici) (2a generazione) non riceveranno l'update. Questi dispositivi condividono la stessa tipologia di processore, e in passato abbiamo visto Apple tenere una politica di aggiornamenti coerente anche con la tipologia di processore.

Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.