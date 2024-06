Apple ha rilasciato la seconda beta per sviluppatori di macOS Sequoia, iPadOS 18 e iOS 18 (se volete installarla, potete leggere la nostra guida): con questa versione viene abilitato iPhone Mirroring (chiamato Duplica iPhone in italiano), ma purtroppo questa novità non è disponibile in Europa.

Come già annunciato qualche giorno fa, infatti, iOS 18 sarà fortemente limitato in Unione Europea, almeno in un primo momento: Apple ha infatti comunicato che non potrà includere Apple Intelligence, iPhone Mirroring e le novità di SharePlay in UE a breve, per via delle restrizioni imposte dal DMA (Digital Markets Act).

L'assenza di iPhone Mirroring (che sta già ricevendo ottimi feedback online) è un vero peccato, che rende decisamente meno interessante l'installazione delle nuove beta di macOS Sequoia e iOS 18.

A proposito di quest'ultimo, in questa nuova release del sistema operativo per iPhone arrivano anche una nuova icona per App Store (che ora segue correttamente la modalità scura), il supporto al protocollo RCS (che però al momento non funziona ancora, perché mancano gli accordi con gli operatori) e nuovi toggle per il Centro di controllo.