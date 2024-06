iOS 18 contiene una piccola novità che potrebbe rivelarsi molto utile

In particolare, nelle scorse ore su Reddit , è emerso che gli iPhone potranno contare su una nuova funzionalità relativa a Power Reserve . Per chi non lo sapesse, quest'ultima è un'opzione che permette il funzionamento di Dov'è anche quando lo smartphone è totalmente scarico. Ora, con iOS 18, questa funzionalità diventerà ancora più utile.

Durante l'ultimo WWDC24 di Apple uno dei protagonisti indiscussi è stato sicuramente iOS 18 , l'ultima versione di sistema operativo per iPhone che debutterà nella stagione autunnale. Nell'evento, anche per questione di tempistiche, non sono state illustrate tutte le novità, che piano piano stanno emergendo grazie agli sviluppatori.

Difatti, quando la batteria dell'iPhone sarà completamente a zero, sarà comunque possibile consultare l'orario nell'angolo in alto a sinistra. Ovviamente non si tratta di una feature rivoluzionaria, tuttavia potrà tornare utile se l'utente sarà sprovvisto di uno smartwatch oppure di un orologio tradizionale. Oltre all'ora, inoltre, verrà mostrata l'icona indicante la batteria scarica ed il messaggio informativo sulla funzionalità Dov'è.

Sembrerebbe che questa novità verrà riservata ai dispositivi della serie iPhone 15. Difatti, il team di MacRumos ha installato la beta 1 di iOS 18 su un iPhone 14 Pro Max e l'ora non è apparsa.

In ogni caso, Power Reserve ha debuttato su iPhone XR e iPhone XS, dunque non è chiaro quale sia l'hardware indispensabile per ottenere la compatibilità con questa novità inclusa in iOS 18.