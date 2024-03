Indovinate? iOS 18 sarà il più grande aggiornamento di sempre

Apple sta preparando il suo nuovo grande aggiornamento per iPhone, quello che arriverà con iOS 18. Nelle ultime ore sono emerse online diverse novità che delineano il profilo del prossimo update di Apple.

Potete star certi che si tratterà di un major update, proprio come siamo abituati a vederli su Android quando cambia la versione del robottino verde. iOS 18 sarà, come l'avrebbe definito Apple, il più grande aggiornamento di sempre per iPhone.