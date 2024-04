Perfino navigare su internet sarà più semplice con iOS 18

Uno dei punti forti di iOS 18 saranno le funzioni basate su intelligenza artificiale: è una notizia su cui tutte le principali fonti concordano, ed è anche probabile che Apple si rivolgerà a terzi (forse perfino a Google) per alcune funzionalità basate su IA.

Tra le varie novità, sembra potrebbero esserci nuove funzioni anche su Safari: in particolare, lo sviluppatore Nicolás Álvarez ha condiviso su X di aver trovato traccia nel codice di un "Safari browsing assistant" e di "Encrypted visual search". Entrambe sarebbero basate sull'uso di iCloud Private Relay, che permetterebbe di preservare la privacy degli utenti.

Se per quel che riguarda la ricerca visuale possiamo aspettarci un qualche tipo di miglioramento in termini di criptazione, la novità più interessante tra le due è sicuramente il possibile assistente di navigazione su Safari.

Non sappiamo bene cosa aspettarci, ma è possibile che Apple integrerà qualche funzione basata su IA simile a come abbiamo già visto su altri browser (come ad esempio Microsoft Edge o Arc).

Possiamo quindi aspettarci una IA che riassuma pagine web per noi, che risponda alle nostre domande basandosi sui contenuti di una pagina e qualsiasi altro tipo di elaborazione del testo di cui ormai sappiamo che l'intelligenza artificiale generativa è capace.